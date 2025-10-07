Cabello hablando caballadas

El ladrón juzga por su condición. No es contra el presidente dominicano, Luis Abinader, que pesan cargos por narcotráfico en la justicia de los Estados Unidos, sino contra quien, desde Caracas, lanza insultos para tapar su propio prontuario. Diosdado Cabello, el hombre fuerte del chavismo, volvió a desbordarse al calificar de "mafioso" a Abinader. Pero la palabra, en su boca, suena a confesión.

Cabello, sancionado por el Departamento del Tesoro y con recompensa ofrecida por su captura, es parte del núcleo más oscuro del régimen venezolano, ese que convirtió a un país rico en petróleo en una economía de miseria y represión. Su ataque busca arrastrar a la República Dominicana a un terreno que no le corresponde: el de la provocación política y la injuria personal.

El Gobierno dominicano haría bien en no responder con la misma moneda. Las acusaciones de un fugitivo de la justicia internacional se desacreditan solas. La firmeza no se demuestra con gritos, sino con instituciones que funcionan y con la autoridad moral que otorga la transparencia.

Frente al desorejado Cabello, basta con el silencio de quien no tiene nada que ocultar. El ruido, como siempre, proviene de los que temen ser oídos por la justicia.