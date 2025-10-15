Lo inimaginable es realidad macondiana en la RD

El caso de Nelson Félix Miranda Hermida estremece no por su crueldad y lo que revela de nosotros. Cuarenta y siete años después de haber asesinado a su primera esposa, volvió a hacerlo con la misma frialdad. En 1978 mató a Ana Argelia Abréu y nada quedó en los registros que hoy permitan saber si fue juzgado o castigado. Medio siglo después, en El Milloncito, mató a su nueva esposa y a su suegra antes de quitarse la vida.

Nada justifica que un crimen tan atroz haya desaparecido de los registros como si el tiempo lo absolviera. Medio siglo de silencio es demasiado. Es el retrato de un Estado que archiva la tragedia y permite que el pasado se repita como si nada.

Pero el horror anida también en esas mentes que aún creen tener poder sobre la vida de una mujer. Mentalidades rancias, incapaces de entender que el amor no se impone ni se cobra con sangre.

Este suceso desnuda una falla institucional y revela una enfermedad social. La justicia que no recuerda se vuelve cómplice; la sociedad que calla, también. Mientras no aprendamos a cuidar la memoria y a proteger la dignidad de las mujeres, habrá siempre un asesino dispuesto a volver.