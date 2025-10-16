Perseverar es construir

Entre otras virtudes, la palabra sirve para ilustrar, transmitir emociones y dejar enseñanzas. Así la utilizó antier Frank Rainieri al recibir la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz Placa de Plata. No habló de logros ni de honores, sino de valores y aprendizajes.

La grandeza no se improvisa. Se forma con el tiempo, con fe en lo que se hace y con una perseverancia que no se deja vencer por las dudas. Los reconocimientos no se buscan, llegan cuando la constancia ha dejado huella y cuando el esfuerzo se convierte en ejemplo.

En sus palabras resonaron los principios que han guiado su vida y que deberían inspirar a todos, el trabajo silencioso, la familia como sostén y el propósito como brújula. Perseverar es seguir adelante cuando el camino se pone cuesta arriba, volver a empezar desde cero y creer incluso cuando otros dudan.

Rainieri pertenece a una generación que apostó por el país cuando pocos lo hacían y su vida demuestra que la constancia también es una forma de fe, una confianza activa en la República Dominicana y en su gente.

En una sociedad que cambia con vértigo, perseverar es un acto de esperanza. La lección queda servida para todos.