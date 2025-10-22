×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Justicia en tiempo real

    Colombia da una lección de justicia rápida y rigurosa en el caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

    En la República Dominicana, los procesos judiciales suelen enredarse en un laberinto de plazos, aplazamientos y tecnicismos que acaban diluyendo el sentido mismo de la justicia. Cada expediente parece condenado a la eternidad burocrática. Los años pasan, los testigos se olvidan, las pruebas se pierden y la sociedad se resigna.

    Por eso asombra mirar hacia Colombia y ver cómo, en apenas unos meses, su justicia ha logrado condenar a dos de los responsables del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 22 de mayo de 2025 en Bogotá. La investigación fue rigurosa, el proceso transparente y el trato a los acusados, irreprochable. No hubo espectáculo mediático ni dilaciones innecesarias. Hubo método, decisión y respeto por la ley.

    Algo deberíamos aprender de ese proceder. La justicia no es también una demostración de que el Estado funciona, que la verdad importa y que el crimen tiene consecuencias. En un país donde los expedientes duermen, la rapidez con que actuó la justicia colombiana suena casi a ciencia ficción.

    Si en lugar de aplazar, se resolviera; si en vez de sospecha hubiera rigor, y si la ley no se midiera por la influencia de los nombres, entonces podríamos hablar de justicia dominicana. De la que llega, no de la que se espera.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.