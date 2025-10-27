¡A Francisco póngale cero profesor!

Mientras la mayoría de los alcaldes del Gran Santo Domingo parecía haberse graduado con honores en el curso "Inundaciones 101" durante el paso de Melissa —barrido de calles, imbornales destapados, aguas que corrían sin atascarse—, en el municipio de Santo Domingo Oeste la calificación fue otra, completamente distinta. ¡Póngale cero, profesor!

En LA Semanal con la prensa, a Francisco Peña se le vio calladito, no tenía nada que decir.

La gente del oeste de Santo Domingo, desde sectores como Herrera, La Mina del Café y Hato Nuevo, se quejaba de que la basura no se recogía, que los camiones brillaban por su ausencia y que los cúmulos se convertían en "ríos" cuando la lluvia caía. Que nadie hable de Peña en pasado: los habitantes del residencial Satélite, en Hato Nuevo, donde la cañada les hizo tragar aguas sucias desde el jueves, aún lo sufren.

En el barrio Juan Guzmán las inundaciones se extendieron por varios días entre los montones de basura, mientras la ausencia de drenajes se los comía. La cañada de Arroyo Bonito ni se diga.

Días después de las peores lluvias de Melissa, ahí estaba la cañada como el primer guandul. Evidentemente, en la demarcación en la que Peña es cacique hay un descuido fuerte.