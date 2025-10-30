De vuelta con la antigua "revista"

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp) anunció que se reactivará el sistema de revisión vehicular que todos en el país conocemos como "la revista".

Por tratarse de quien hizo el anuncio, sabemos que será una empresa privada la que cargue con la responsabilidad del famoso "chequeo".

La inversión inicial, que por lo visto será estatal, alcanzará los US$88 millones y busca convertirse en un "compromiso con la seguridad vial", como dijo el director de la Dgapp, AndrésLugo Risk.

El contrato a pactar será por dos décadas y se trata de una suma importante para aquel que gane dicha licitación.

El asunto principal, que realmente nos gustaría saber, es si aquellos vehículos que no tienen, por ejemplo, un cinturón de seguridad apropiado o el claxon funcionando, serán sacados de la calle.

Hoy en día, centenares de chatarras se desplazan diariamente por las calles dominicanas, entorpeciendo el tránsito y causando caos.

La revista dejó de cobrarse hace más de 20 años y se limitaba a ser un simple impuesto.

Toca esperar que no se repita la historia nuevamente, aunque a un precio más caro.