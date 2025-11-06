Pacheco seguirá dando agua a beber (Aplausos)

Alfredo Pacheco es un representante que viene del corazón popular. Su dilatada carrera política ha devenido madurez, prudencia y un agudo sentido de la oportunidad, cualidades que en la vida pública suelen escasear cuando el poder se prolonga. Ha conocido las luces y las sombras del oficio político y ha aprendido a sobrevivir en medio de ambas, sin perder la cercanía con la gente ni el tono sereno que lo distingue.

La noticia de que ha superado un cáncer merece celebrarse más allá del plano personal. En un país donde la salud pública a menudo deja más incertidumbres que certezas, su testimonio de fe y disciplina es también una lección de esperanza. Treinta y tres sesiones de tratamiento, treinta y tres días de fe, como él mismo resumió, condensan una historia de fortaleza y gratitud que trasciende la política.

Hay que congratularle y desearle muchos años más de vida útil en el espacio público. La experiencia que ha acumulado puede seguir siendo un bien para la nación, sobre todo en estos tiempos de polarización y ruido. Que la salud renovada le sirva no solo para continuar su labor, sino para seguir inspirando con su ejemplo de resiliencia y serenidad.