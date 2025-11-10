La responsabilidad es individual

Todo adulto es responsable de sus actos. Así lo establece la Constitución dominicana y así debería entenderse en cada episodio que mezcla la justicia con el morbo público. La responsabilidad penal es individual, no hereditaria ni sentimental. Que Ethian Vásquez sea hijo de un juez o haya tenido vínculos sentimentales con una diputada no convierte a ninguno de ellos en cómplices ni sospechosos. La ley no juzga por parentesco ni por afectos, sino por hechos. Es una garantía fundamental del Estado de derecho y un pilar del sistema de justicia dominicano.

En este país, la opinión tiende a confundir el árbol con el bosque. Se culpa por asociación, se mancha por cercanía, se condena por rumor. Nada más injusto. Una sociedad madura distingue entre lo personal y lo institucional, entre el deber del Estado de investigar y el deber del ciudadano de no prejuzgar. La dignidad de quienes no han cometido delito alguno merece el mismo respeto que exige la presunción de inocencia para el acusado.

Los lazos familiares no son criminales. Y si a veces la sangre pesa, otras el agua corre más limpia. Juzgar con equilibrio no es debilidad, es justicia. Cuando se olvida que cada quien responde solo por sus hechos, lo que se degrada no es la reputación ajena, sino la nuestra.