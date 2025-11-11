En deuda con Leopoldo Díaz

Leopoldo Díaz fue uno de esos dominicanos a quienes la experiencia personal les despertó una vocación social. Conoció de cerca el drama de la adicción y, en lugar de enfrentarlo solo desde el ámbito familiar, decidió convertirlo en causa pública. Buscó soluciones colectivas a un problema que desbordaba los hogares y las calles. De ese impulso nacieron los Hogares Crea, inspirados en una iniciativa puertorriqueña que proponía una vía comunitaria para tratar el consumo de drogas y la reinserción de quienes caían en ese abismo.

Durante años, Leopoldo Díaz levantó su voz en la conversación nacional sobre las drogas, la rehabilitación y la prevención. Fue un hombre convencido de que el país debía asumir la lucha contra las adicciones no solo con leyes y castigos, sino con compasión, acompañamiento y disciplina social.

Se podrá o no estar de acuerdo con el método del Hogar Crea, pero nadie puede negar el esfuerzo de un ciudadano que cambió la comodidad del anonimato por el servicio a los demás. Su labor dejó huellas en miles de vidas y abrió un espacio para hablar sin miedo de un problema que muchos preferían ocultar. Su legado pertenece a la parte luminosa de la sociedad dominicana.