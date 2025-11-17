¿Debería el voto ser obligatorio?

En Chile hicieron una apuesta sencilla y audaz: volver obligatorio el voto. Este domingo, por primera vez bajo esa regla, los chilenos acudieron masivamente a las urnas. El resultado habla solo: una participación del 85 %, la más alta en décadas. No fue por casualidad. Allá, quien se queda en su casa sin justificación enfrenta multas que pueden rozar los ocho mil pesos dominicanos. No es una suma menor, pero tampoco es el centro del asunto. Importa el mensaje: la democracia vale, y participar es un deber cívico.

La experiencia chilena debería llamarnos la atención. En un tiempo en que tantos países ven caer la participación y crecer la apatía, Chile decidió que la mejor defensa de la democracia es involucrar a todos. Y lo logró. Más gente votando significa menos espacio para rumores, desconfianzas o resultados cuestionados. Le da más firmeza al elegido y más tranquilidad al que perdió. Gana el sistema completo.

Quizás valga la pena mirar de cerca esa lección. No para copiar al pie de la letra, pero sí para aprender. Cuando la ciudadanía se siente parte del proceso, la política respira mejor. Al final, una democracia viva se sostiene con algo tan simple como la gente votando.