×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Prohibido olvidar

    La Masacre de Hacienda María

    Hay fechas que no admiten el descuido ni la pátina del olvido, como el 18 de noviembre de 1961. En la antesala de la libertad, y en medio de un país que apenas despertaba del miedo, la moribunda dictadura trujillista cometió uno de sus crímenes más atroces: la Masacre de Hacienda María, en Nigua. Allí, en ese amanecer turbio, la maquinaria represiva decidió saldar cuentas con sangre, tortura y sevicia.

    Aquel día murieron hombres valientes y,  simbólicamente, la última pretensión de permanencia de un sistema construido sobre el terror. Nacieron, al mismo tiempo, ejemplos de dignidad que desbordan las páginas de la historia: Pedro Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, Tunti Cáceres Michel, Modesto Díaz y Salvador Estrella Sadhalá. Cada uno enfrentó la barbarie con una entereza que aún avergüenza a los cobardes y honra a los dominicanos que entienden que la libertad jamás es gratuita.

    Recordar el 18 de noviembre de 1961 es una obligación, no un simple acto ceremonial. Las democracias no se sostienen solo con votos, sino con memoria, con la conciencia de lo que costó romper un silencio impuesto a golpes. Y porque, sin esa memoria, siempre existirá alguien dispuesto a resucitar viejas sombras.

    Que nunca falte la luz sobre Hacienda María.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.