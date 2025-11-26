Cifras que dan escalofríos

La cifra es dura de mirar, y entenderla provoca escalofríos. Según la Suprema Corte de Justicia, el 36 % de los casos penales del país corresponde a violencia de género e intrafamiliar. No es un dato suelto ni una estadística de ocasión, refleja una realidad que ya dejó de ser silenciosa y que se ha asentado en la vida cotidiana con una naturalidad inquietante.

La familia —esa palabra que tanto invocamos para discutirlo todo, desde la educación hasta la política— aparece aquí en su versión más vulnerable. Porque si algo revelan estas cifras es que la idea idealizada de familia poco se parece a lo que viven miles de mujeres, niños y adultos mayores en sus propias casas. Nos obliga, aunque incomode, a reconsiderar qué entendemos por familia en la República Dominicana y a preguntarnos si ese modelo que celebramos en público resiste la prueba de la intimidad.

La violencia intrafamiliar no es solo un asunto policial; sino un síntoma profundo de fallas afectivas, económicas, educativas y comunitarias. No desaparecerá con discursos ni con indignación pasajera.

Reconocerlo sin excusas es el primer paso. El resto —como todo lo que vale la pena— requiere paciencia, acompañamiento y un compromiso que empiece en casa.