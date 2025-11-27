En política exterior no hay partidos

En un gesto poco común en la política dominicana, los dos principales líderes de la oposición —Danilo Medina y Leonel Fernández— fueron informados de manera anticipada sobre decisiones sensibles de la política exterior. No se trató de un formalismo protocolar, sino de una práctica deliberada de transparencia y de la convicción de que en materia diplomática no hay espacio para banderías. Así ocurrió con el acuerdo que permitirá a Estados Unidos utilizar infraestructura aérea dominicana en operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

El Gobierno apostó por informar antes de anunciar, y la oposición respondió con seriedad. Hubo buena disposición para escuchar, ponderar y reconocer que estos movimientos forman parte de un esfuerzo mayor por blindar al país frente a amenazas regionales que no admiten improvisaciones. En un momento en que el Caribe vive tensiones crecientes y se multiplican las rutas del crimen organizado, dar pasos coordinados no es solo prudente: es una obligación de Estado.

Ese intercambio maduro no convierte a nadie en aliado ni silencia diferencias políticas. Simplemente muestra que, cuando se trata de la seguridad nacional y de la posición internacional del país, todavía es posible actuar con responsabilidad.