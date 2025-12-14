El rescate de la cotidianidad

Rescatar los mercados de Santo Domingo se ha convertido en una tarea importante tanto del gobierno municipal como del nacional. Entre ellos, el Mercado Nuevo de la avenida Juan Pablo Duarte, que por años mostró signos de deterioro, está siendo intervenido con un proyecto de modernización que busca devolverle vida y funcionalidad. El levantamiento de información, que ya supera el 50 % de avance, incluye el registro completo de comerciantes y de los espacios del centro de abasto, y servirá de base para diseñar el plan de desarrollo integral del mercado.

Para los habitantes de la ciudad, estos mercados no son simplemente lugares de comercio; son centros de acopio y venta que forman parte de la rutina cotidiana y contribuyen a abaratar los productos para el usuario. La falta de higiene, la sobrepoblación de puestos y las malas condiciones físicas han afectado su uso y reputación. Recuperarlos no solo mejora la infraestructura, sino que también contribuye a elevar la calidad de vida de los munícipes que dependen de ellos para sus compras diarias.

Darles brillo a estos centros es, en efecto, mejorar la calidad de vida de la gente, ofrecer espacios dignos de trabajo y de compra, y fortalecer uno de los pilares del comercio popular en Santo Domingo.