El buen trabajo de Infotep

En un país donde el empleo ya no se gana solo con voluntad, sino con calificación, el Infotep se ha consolidado como una institución clave para la formación de recursos técnicos y mandos medios. Está ahí, en el punto exacto donde la educación se cruza con el mercado laboral real.

Su fortaleza ha sido la constancia. Formar mano de obra eficiente, de buen nivel, con programas que responden a lo que el país necesita hoy, no a lo que necesitaba ayer. Esa mirada práctica —con los pies en la industria, los servicios y ahora en sectores de mayor valor agregado— explica por qué el Infotep sigue siendo una referencia cuando se habla de empleabilidad.

La afirmación de su director general, Rafael Santos Badía, sobre la participación en procesos de diseño, corte y empaque vinculados a los semiconductores, es la extensión natural de una institución que ha sabido mantenerse enfocada, leyendo con atención las señales del entorno productivo y anticipando demandas.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la calificación se ha vuelto pasaporte al empleo. Y en ese trayecto, el Infotep cumple una función silenciosa pero decisiva: acortar la distancia entre la escuela y el trabajo, entre la necesidad y la oportunidad.