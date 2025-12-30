Los homicidios de fin de año

Una ola de homicidios ha ensombrecido el cierre de este año. Diciembre, que suele asociarse a balances y encuentros familiares, vuelve a quedar marcado por la violencia extrema, con un dato que se repite de forma alarmante: los feminicidios siguen encabezando la lista de muertes violentas. No es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más intolerable.

Cada feminicidio es el fracaso acumulado de un sistema que no logra prevenir, detectar ni contener a tiempo una violencia que casi siempre anuncia su desenlace. Detrás de cada caso hay señales, amenazas, denuncias previas, control, celos, impunidad cotidiana. Nada de eso surge de la nada.

El país ha avanzado en marcos legales, campañas y discursos institucionales, pero la brecha entre la norma y la realidad sigue siendo profunda. La respuesta continúa siendo reactiva, tardía y, en muchos casos, puramente declarativa. Se actúa después del crimen, no antes del riesgo.

Contener esta epidemia exige más que indignación momentánea. Requiere políticas públicas sostenidas, protección efectiva a las víctimas, seguimiento real a las denuncias y un sistema judicial que funcione con urgencia cuando la vida está en peligro. También demanda una transformación cultural que no minimice la violencia ni la excuse. No basta con contar muertos. Hay que evitar que sigan cayendo.