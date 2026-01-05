Otra caballada de Diosdado Cabello

La versión ofrecida por Diosdado Cabello—según la cual el comando norteamericano que apresó a Nicolás Maduro habría asesinado "a mansalva" al anillo de seguridad presidencial— comienza a hacer agua por sus propias costuras. No por escrúpulos de Washington, sino por la narrativa de La Habana.

Cuba ha salido a confirmar que una treintena de sus hombres cayó "cumpliendo el deber, valerosamente", elevándolos sin rubor al panteón de los héroes. El problema es evidente: si hubo combate, resistencia armada y muertos en número significativo, la tesis del asesinato indiscriminado pierde fuerza y se aproxima, más bien, a un enfrentamiento armado. Y en ese terreno, la versión cubana deja mal parada a la de Cabello.

De hecho, lo ocurrido encaja mucho más con el relato sostenido por Donald Trump; que para llegar hasta Maduro y Cilia Flores hubo que abrirse paso a tiros, neutralizando una protección entrenada, extranjera y decidida a resistir. No fue una redada quirúrgica ni un paseo nocturno: fue una operación con fuego real.

Que la línea de protección fuera cubana añade una capa incómoda al cuadro. Confirma, una vez más, hasta qué punto la soberanía venezolana llevaba años tercerizada. Y explica, quizá mejor que cualquier discurso, por qué Maduro terminó donde terminó.