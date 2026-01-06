×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Los soldados bolivarianos de pacotilla

    El mito de la potencia militar bolivariana se desmorona en pocas horas

    Las llamadas "gloriosas fuerzas bolivarianas", tan dadas al discurso épico y al gesto inflamado, se revelaron como lo que siempre fueron: un aparato diseñado para oprimir al pueblo, no para defender al país. Mucho uniforme, mucha consigna y poca capacidad real. Bocazas para el mitin, soldados de pacotilla para el combate.

    Bastó una operación quirúrgica, precisa y breve para desnudar el mito. En cuestión de horas, el sofisticado arsenal ruso, los sistemas chinos y el omnipresente anillo de seguridad cubano quedaron reducidos a chatarra inútil. Ni defensa aérea, ni comunicaciones, ni mando efectivo. El Estado Mayor, mudo. El ejército, paralizado. Tres días después, seguían sin poder coordinar algo tan elemental como una red de radio. El "imperialismo" resultó ser menos retórico y más eficaz.

    Las Fuerzas Armadas que presumían de fortaleza eran, en realidad, una estructura inflada, corrupta y diseñada para el control interno. Más generales que soldados, más negocios que doctrina, más represión que estrategia. El poder militar no se ha evaporado. Sigue ahí, porque no se sostiene solo en fusiles, sino en intereses. Carnes, oro, fronteras, contrabando, alianzas turbias. Esa es la argamasa de su lealtad. La gran incógnita no es si saben pelear —ya demostraron que no—, sino si sabrán negociar su propia supervivencia cuando el miedo deje de ser suficiente.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.