Separar la paja del grano

Las recientes designaciones en el gobierno del PRM han generado ruido, comentarios cruzados y una comprensible preocupación pública. Conviene separar las cosas para entender mejor qué está pasando —y qué no— detrás de los nombramientos.

En toda administración conviven al menos tres lógicas. La primera es la partidaria–clientelar, ligada a compromisos políticos, lealtades internas y presiones que suelen ser las más visibles y, por eso mismo, las más cuestionadas. La segunda es la búsqueda de los mejores talentos, profesionales con experiencia y capacidad probada, llamados a fortalecer la gestión pública.

La tercera lógica, la de llevar un equipo de confianza, suele presentarse como natural, pero no está exenta de riesgos. En Senasa, el director también tenía su equipo, y ese esquema —poco visible y poco explicado— contribuyó a la opacidad y a los problemas que hoy se conocen. La confianza personal no sustituye los controles ni garantiza transparencia; a veces ocurre lo contrario.

El problema no es solo quién llega, sino cómo se explican las decisiones. El secretismo alimenta sospechas y erosiona credibilidad.

Gobernar implica decidir, pero también dar cuentas. La ciudadanía no exige unanimidad ni pureza, pero sí claridad. Distinguir entre cuotas políticas, mérito profesional y reorganización interna debe fortalecer al gobierno.