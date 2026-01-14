Cuestión de conectividad

Que Air France haya retomado su ruta estacional a Punta Cana es una buena noticia turística y un recordatorio de cómo funciona hoy la verdadera competitividad aérea. En un mercado saturado de vuelos punto a punto, lo que marca la diferencia no es únicamente el avión que aterriza, sino la red que se despliega detrás.

París–Charles de Gaulle es uno de los grandes hubs del mundo. Volar con Air France significa acceder, con una sola escala, a más de 200 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente, muchos de ellos inaccesibles desde la República Dominicana sin dobles o triples conexiones. Esa capacidad de "coser" territorios es un activo estratégico que va más allá del turismo vacacional y alcanza al comercio, la inversión y los intercambios culturales.

Solo otras dos aerolíneas ofrecen un potencial comparable: Iberia y British Airways, ambas bajo el mismo paraguas empresarial. Iberia no vuela a Punta Cana y British Airways lo hace con frecuencias limitadas. Ese vacío explica la relevancia del regreso de Air France y el valor añadido que aporta a nuestro principal destino turístico.

La bonanza turística dominicana, sostenida y diversificada, necesita conectividad estable con los grandes centros de distribución aérea global. Air France tiene el músculo, la red y la historia para hacerlo.