La música dominicana suena, y bien

Ha pasado mucha agua bajo el puente Duarte desde que en 1991 "Pecadora", ese contagioso merengue urbano y todavía insolente de Los Hermanos Rosario, se colara en Tacones lejanos y acompañara, sin pedir permiso, el melodrama sofisticado de Pedro Almodóvar. Aquello parecía una excentricidad feliz, una rareza pintoresca: un ritmo dominicano asomándose a la gran pantalla europea. Hoy, como mostró ayer un excelente reportaje de Beatriz Bienzobas en Diario Libre, ya no lo es.

La música dominicana ha dejado de ser invitada ocasional para convertirse en presencia reconocible en las bandas sonoras del cine y las series internacionales. De Pixar a Netflix, de Francia a Estados Unidos, nuestros ritmos —bachata, merengue, fusiones urbanas— aparecen no como simple fondo sonoro, sino como parte del clima emocional de las historias. Es un reconocimiento. Superamos el gesto folclórico.

En el fondo, lo que viaja una canción, pero más que nada una manera de estar en el mundo. Cada tema que cruza fronteras lleva consigo un acento, una memoria, una forma de sentir. Eso dice muchísimo del ingenio de nuestros compositores y de la madurez de una música que ya no necesita visa, que se universaliza.

Quizá la mejor noticia sea esta: nuestra música "suena afuera". Y suena muy bien.