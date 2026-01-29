De vuelta al Génesis

Difícil de creer, imposible de aceptar. Abel y Caín redivivos. ¿A dónde vamos cuando una hermana mata a tiros a su propia hermana? La joven de 22 años que mató "sin querer" a balazos a su hermana de 13 años en el sector Taína de San Francisco de Macorís tras una riña familiar que escaló de manera violenta, se entregó horas después. La víctima, Anelsy Ceballos de Jesús, falleció a causa de un shock hemorrágico por heridas de bala, según certificó el médico legista. En el mismo suceso, un joven de 20 años resultó gravemente herido y permanece ingresado recibiendo atenciones médicas.

Según versiones, la disputa se habría originado cuando un tercero estaba presente con la menor y la situación derivó en una pelea entre las hermanas que terminó en disparos.

La madre asegura que desconocía la existencia de conflictos entre sus hijas y que la mayor mantenía una actitud conflictiva en el hogar. La supuesta victimaria alega que actuó para defender a su hermana, menor de edad, de su pareja, que supuestamente la agredía.

El hecho brutal obliga a pensar en la violencia, el acceso de la población a armas y la normalización de las uniones entre menores y adultos.

¿Cuándo la barbarie empezará a ser enfrentada de raíz en nuestra sociedad?