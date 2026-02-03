Ubi Rivas en la ruta enciclopédica

El veterano articulista Ubi Rivas, dueño de una prosa elegante y un estilo siempre atildado, acaba de entregar una obra de aliento mayor: Santiago de los Caballeros, 500 años de historia. Se trata de un volumen enciclopédico en el mejor sentido del término, donde el autor compendia, con paciencia de orfebre y pulso narrativo, el devenir de su ciudad natal.

Rivas no se limita a enumerar fechas ni a levantar un inventario frío de acontecimientos. Su mirada recorre el tiempo a través de los personajes que dieron forma a la ciudad, de sus instituciones fundacionales y de aquellas que marcaron épocas, de la vida cotidiana y de los momentos decisivos que dejaron huella. Hay en estas páginas tanto la rutina que construye identidad como lo trascendente que explica el carácter de una urbe. Es un recorrido placentero, ilustrativo y apasionante.

El libro avanza como una recopilación al hilo, sin afectación ni estridencias, pero con una clara vocación de permanencia. Mueve nostalgias en quienes reconocen sus calles y despierta admiración en quienes descubren una ciudad ejemplar, digna de su nombre y de su historia. Rivas corona así una trayectoria intelectual respetada con un trabajo memorable, llamado a convertirse en obra de referencia y en acto de amor perdurable hacia Santiago.