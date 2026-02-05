×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    El nuevo juego político en el Caribe

    Washington no se limita a emitir comunicados, mueve piezas

    El respaldo de Estados Unidos al primer ministro de Haití, en plena tensión con el Consejo Presidencial de Transición (CPT) y a las puertas del vencimiento de su mandato, no admite interpretaciones ingenuas. Dicho y hecho. Washington no se limita a emitir comunicados, mueve piezas. Cuando las piezas son cañoneras apostadas frente a Puerto Príncipe, el mensaje muta en advertencia.

    Haití, una vez más, se convierte en tablero geopolítico, donde el lenguaje es simple: el que tiene poder impone el ritmo, decide el árbitro y marca el final del partido. El envío de cañoneras recuerda aquel dicho popular, tan caribeño como brutal: "o te portas bien, o portaviones". Hoy, con matices modernos, la consigna sigue vigente.

    Estamos ante una doctrina Monroe recalentada en clave Trump. Menos discursos sobre democracia y más control directo sobre el vecindario inmediato. La prioridad es el orden, aunque el orden sea frágil y esté sostenido por fórceps.

    Hacerse ilusiones es perder el tiempo. Hay nuevas reglas del juego, y lo peor es que no las escribimos nosotros. Tampoco las negociamos. Solo nos toca leerlas con atención, porque Haití arde al lado... y cuando Haití se incendia, nadie en la isla queda a salvo del humo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.