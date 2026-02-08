Se avecina un torneo histórico

El Clásico Mundial de Béisbol está ya a la vuelta de la esquina. Menos de un mes. El calendario aprieta y la República Dominicana empieza a sentir diferente. Es como si el país entero se ajustara la gorra, se amarrara los spikes y mirara al diamante con esa mezcla de fe, orgullo y exigencia que solo provoca el béisbol.

Porque este no es un torneo más. Es el escenario donde los dominicanos, al competir, nos reconocemos. Sin exagerar: la bandera se vuelve uniforme y la patria, lineup. Todos unidos detrás de cada jugada.

Las perspectivas son, como pocas veces, deslumbrantes. Un trabuco auténtico. Un conjunto que parece salido de un videojuego: poder en el bate, velocidad en las bases, guante fino y, sobre todo, esa constelación de estrellas que hemos exportado al mundo y que ahora regresa para jugar por algo que no se mide en contratos ni estadísticas.

El Clásico es, en el fondo, una ceremonia moderna del orgullo nacional. Una vitrina donde el país exhibe un rostro exultante de talento, disciplina, alegría y carácter competitivo. Ganar es importante porque la sed de campeonato es real. Pero ganaríamos de todas formas si mostramos al planeta que en este deporte, el Caribe habla duro... y Dominicana mucho más alto.