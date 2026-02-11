La ADP da en el clavo
Medidas globales contra las redes sociales llegan al debate educativo nacional
Hay que reflexionar sobre la iniciativa formulada por la Asociación Dominicana de Profesores de restringir el acceso a redes sociales en dispositivos utilizados por estudiantes menores de 16 años durante el horario escolar. La distracción digital se ha convertido en un enemigo silencioso de la concentración y la disciplina académica. Propuestas como esta son un intento de reequilibrar prioridades en favor del aprendizaje efectivo.
El tiempo dedicado a las redes, esa corriente irresistible de notificaciones, "scroll infinito" y estímulos constantes, interrumpe la atención de los alumnos y fractura procesos cognitivos esenciales para la comprensión profunda y el pensamiento crítico. Medidas similares ya se están adoptando en diversas partes del mundo, desde restricciones del uso de dispositivos en clase hasta leyes que elevan la edad mínima para acceso a plataformas digitales.
Se trata de proteger los espacios y tiempos educativos que son insustituibles. Las escuelas deben ser santuarios de concentración y diálogo, no escenarios donde compiten libros con TikTok por la atención de los estudiantes.
Si realmente aspiramos a una educación de calidad, apostar por medidas que potencien la atención y reduzcan distracciones no es solo razonable, sino imperativo. La ADP ha dado en el clavo y eso se celebra impartiendo docencia sin huelgas.