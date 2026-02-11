La ADP da en el clavo

Hay que reflexionar sobre la iniciativa formulada por la Asociación Dominicana de Profesores de restringir el acceso a redes sociales en dispositivos utilizados por estudiantes menores de 16 años durante el horario escolar. La distracción digital se ha convertido en un enemigo silencioso de la concentración y la disciplina académica. Propuestas como esta son un intento de reequilibrar prioridades en favor del aprendizaje efectivo.

El tiempo dedicado a las redes, esa corriente irresistible de notificaciones, "scroll infinito" y estímulos constantes, interrumpe la atención de los alumnos y fractura procesos cognitivos esenciales para la comprensión profunda y el pensamiento crítico. Medidas similares ya se están adoptando en diversas partes del mundo, desde restricciones del uso de dispositivos en clase hasta leyes que elevan la edad mínima para acceso a plataformas digitales.

Se trata de proteger los espacios y tiempos educativos que son insustituibles. Las escuelas deben ser santuarios de concentración y diálogo, no escenarios donde compiten libros con TikTok por la atención de los estudiantes.

Si realmente aspiramos a una educación de calidad, apostar por medidas que potencien la atención y reduzcan distracciones no es solo razonable, sino imperativo. La ADP ha dado en el clavo y eso se celebra impartiendo docencia sin huelgas.