De dónde sale tanta maldad en las redes

Las redes sociales han perfeccionado el arte peligroso de convertir el rumor en noticia y el miedo, en tendencia. Bastan un par de publicaciones malintencionadas, un audio anónimo o un titular deformado para instalar en la conversación pública la idea de un supuesto "brote" de VIH, como si la salud colectiva fuera un juguete para ganar clics.

Grave es la mentira, pero también su efecto corrosivo. Se siembra desasosiego, se alimenta la desconfianza hacia las instituciones y se coloca al país en una vitrina injusta, como si estuviéramos al borde de una catástrofe sanitaria. Mientras el ruido crece, se pierde lo esencial: la lucha contra el VIH requiere serenidad, rigor y continuidad, no histeria digital.

Lo cierto es que República Dominicana ha sostenido durante años políticas de detección, seguimiento y tratamiento que han dado resultados. Los avances en prevención y en acceso a terapias son trabajo acumulado, esfuerzo médico y compromiso público. No es propaganda.

Pero las redes no premian el dato, premian el escándalo. Cuando la mentira se viraliza, el daño afecta la confianza en el sistema, estigmatiza a pacientes y enturbia el debate.

Un país no puede defender su salud pública con "likes". La responsabilidad también es sanitaria.