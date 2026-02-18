×
De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Eficiencia para quitarse el sombrero

    Caen los que tiraban piedras de la Autovía del Este en operativo relámpago

    A veces conviene quitarse el sombrero. En menos de 24 horas, las autoridades lograron apresar a tres hombres acusados de atacar con piedras a conductores en plena Autovía del Este, en el tramo de Villa Caoba, en Villa Hermosa, La Romana.

    Según el informe preliminar, los detenidos lanzaban piedras a vehículos en movimiento con un objetivo claro: obligar a los conductores a detenerse para luego asaltarlos. Una práctica tan cobarde como peligrosa, que pone en riesgo vidas humanas y convierte una vía pública en escenario de terror.

    El operativo, realizado alrededor de la 1:00 de la madrugada en el kilómetro 5 de la Autovía, permitió además ocupar armas blancas presuntamente destinadas a consumar los delitos. La respuesta fue rápida y oportuna, y eso merece reconocerse.

    Porque la seguridad también se construye con señales: cuando el delito encuentra una reacción inmediata, el mensaje es claro. Nadie tiene derecho a sembrar miedo en las carreteras ni a convertir la circulación libre en una ruleta rusa.

    Ahora queda el otro tramo del camino: que el Ministerio Público actúe con firmeza y que la justicia avance con igual presteza. La eficiencia policial es un primer paso. El castigo proporcional y oportuno debe ser el siguiente. Y ojo abierto por si aparecen otros "tira piedras".

    TEMAS -

