La nueva línea del Metro

La inauguración de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo representa un hito urbano y social para la capital y su área metropolitana. Tras años de expectativas y pruebas técnicas, el nuevo tramo fue oficialmente puesto en operación por el presidente Luis Abinader.

Desde su apertura, el flujo de pasajeros ha sido impresionante, reflejo de una demanda largamente contenida de transporte público digno en uno de los corredores con mayor congestión diaria. En esta primera fase operativa la línea 2C funcionará en horario específico y con servicio gratuito hasta la Semana Santa, lo que facilita que los ciudadanos la prueben y se adapten a esta nueva alternativa de movilidad.

Más allá de la cifra de usuarios, el valor de esta extensión radica en su potencial para transformar la manera en que miles de dominicanos afrontan sus desplazamientos desde el oeste hacia el corazón de la ciudad. Aunque aún será necesario observar cómo incide de manera concreta en la descongestión de vías como la autopista Duarte, esta obra amplía la oferta de transporte colectivo —más eficiente, más segura y más moderna— y abre la puerta a una movilidad urbana más integrada y sustentable.

La línea 2C es un paso gigantesco hacia un transporte colectivo confiable y decente para la región.