Cuba y contrastes

En apenas cinco años, Cuba ha visto evaporarse cerca del 15 % de su PIB y más de una quinta parte de su población. Dos millones de personas menos no son un ajuste estadístico: son brazos que ya no producen, jóvenes que no consumen, contribuyentes que no sostienen el presupuesto. Una isla grande —109,884 kilómetros cuadrados— con cada vez menos gente.

Al otro lado del Caribe, La Española ofrece la fotografía inversa. Con 44 % menos territorio que Cuba, concentra más del doble de habitantes. Más de 23 millones de personas comprimidas en 76,192 kilómetros cuadrados: casi el triple de densidad poblacional. Donde Cuba se vacía, La Española se densifica.

El contraste no es solo demográfico. Mientras la economía cubana se contrae, la República Dominicana ha crecido a un promedio cercano al 5 % anual en el último lustro, apuntalada por turismo, zonas francas, inversión extranjera y remesas. Dos modelos, dos resultados.

Pero el crecimiento también tiene factura. Alta densidad implica presión sobre servicios, agua, vivienda, empleo y medio ambiente. El desafío dominicano es gestionar, no escapar. El cubano, en cambio, es revertir el éxodo y reconstruir confianza.

En el Caribe insular conviven así dos relatos: una isla que se queda sola y otra que debe aprender a no asfixiarse de éxito.