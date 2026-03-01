Inteligencia artificial en perspectiva

El futuro dejó de ser una promesa lejana. Ya está entre nosotros. La inteligencia artificial avanza con una velocidad que supera la capacidad de muchos países para comprenderla, y mucho más para regularla. República Dominicana aparece todavía en una etapa inicial, y eso, lejos de ser una desventaja absoluta, puede convertirse en una oportunidad si actuamos a tiempo.

La historia tecnológica enseña una lección clara: cuando el desarrollo llega sin reglas, los beneficios se concentran y los riesgos se multiplican. La IA puede mejorar la educación, la salud y la productividad, pero también puede ampliar desigualdades, desplazar empleos sin preparación previa y facilitar la desinformación si no existen límites claros.

Un marco legal no significa frenar la innovación. Significa orientarla, proteger datos personales, garantizar transparencia en los algoritmos y definir responsabilidades cuando la tecnología cause daño. Sin normas, la tecnología manda; con normas, la sociedad decide.

El país necesita iniciar ya una conversación seria entre Estado, academia y sector privado. No se trata de regular por miedo, sino de gobernar con prudencia. El verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial avance demasiado rápido, sino que lleguemos demasiado tarde a entenderla y dirigirla.

El progreso solo es progreso cuando mejora la vida humana. Todo lo demás es ilusión tecnológica.