Cuidado con los espejitos por oro

El anuncio de un puerto espacial en República Dominicana suena a futuro, a ciencia ficción convertida en política pública. Cohetes, tecnología, empleos de alta calificación. Todo eso seduce. Pero la historia enseña que no todo lo que brilla es oro, y que a veces los espejitos deslumbran más de la cuenta.

Los proyectos de gran escala requieren algo más que entusiasmo y discursos. Exigen capital cierto, experiencia técnica probada, reglas claras y socios con trayectoria verificable. Cuando esas piezas no están claramente sobre la mesa, lo prudente no es aplaudir sin reservas, sino preguntar. Preguntar quién financia, quién ejecuta, quién asume los riesgos y quién responde si las cosas no salen como se promete.

El desarrollo no se construye con titulares llamativos, sino con planificación rigurosa y transparencia. En un país con necesidades urgentes en educación, salud e infraestructura básica, cada apuesta estratégica debe evaluarse con lupa. No se trata de oponerse al progreso ni de temerle a la innovación. Se trata de evitar que la ilusión sustituya al análisis.

Los espejitos fascinan porque prometen maravillas inmediatas. El oro verdadero, en cambio, pesa, cuesta y se comprueba. Entre la ambición legítima y la fantasía hay una línea fina. Cruzarla sin cuidado puede salir demasiado caro.