La enfermedad del celular

La gente salía de casa con tres cosas: llaves, cartera y dignidad. Hoy basta con olvidar el teléfono para sentir una ansiedad comparable a la de perder el pasaporte en un aeropuerto extranjero.

El móvil ya es un órgano. Un pequeño apéndice luminoso que palpita en el bolsillo y exige atención como un niño caprichoso. Vibra, suena, parpadea. Y uno acude. Siempre acude.

La relación es francamente desigual: el teléfono manda y el dueño obedece. Lo consultamos al despertar —antes incluso de confirmar que seguimos vivos— y lo revisamos por la noche con la esperanza de que el sueño llegue entre un video y otro.

El milagro tecnológico se convirtió en un entrenador personal de distracción. Prometía conectarnos con el mundo y ha terminado desconectándonos de la mesa, de la conversación y, en ocasiones, del sentido común. Nada produce más incomodidad que un minuto sin pantalla.

Por eso algunos hoteles de lujo han inventado un negocio inesperado: quitarle el móvil al huésped y guardarlo bajo llave. Lo llaman "desintoxicación digital". Antes lo llamábamos simplemente vivir.

La paradoja es deliciosa. Hemos creado la máquina más sofisticada de comunicación de la historia... para terminar hablando menos con quienes tenemos enfrente.

El progreso, a veces, tiene sentido del humor y bastante sarcasmo.