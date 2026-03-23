La exitosa Feria Agropecuaria

Terminó la Feria Agropecuaria 2026 y dejó una impresión poco habitual en este tipo de eventos. Más que exhibición, fue una muestra tangible de transformación. Quien recorriera sus pabellones no solo encontró ganado, productos y maquinarias, sino señales claras de un campo que empieza a hablar el lenguaje de la tecnología y la adaptación.

Hubo innovación —y no como consigna—: sistemas de riego más eficientes, mecanización accesible, avances en genética animal y una presencia cada vez más visible de herramientas digitales aplicadas a la producción. Nada extraordinario, pero sí consistente. El productor dominicano, muchas veces retratado como resistente al cambio, parece estar aprendiendo a convivir con él.

También se percibió un cambio de mentalidad. Más apertura a la capacitación, mayor interés en la eficiencia y una comprensión, todavía en proceso, de que el mercado exige calidad, trazabilidad y sostenibilidad. El campo dominicano no da la sensación de abandono que a menudo se proyecta como realidad.

No todo está resuelto, desde luego. Persisten limitaciones estructurales, financiamiento desigual y brechas tecnológicas. Pero sería injusto no reconocer el avance.

La feria, en suma, no fue solo vitrina. Fue un mensaje positivo. Lo que marcó es que el campo dominicano, sin prisa pero sin pausa, comienza a moverse en la dirección correcta. Continuemos esa siembra.