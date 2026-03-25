En Santiago hay cosas que se repiten con una puntualidad casi litúrgica. Están las campanadas, el café fuerte... y, por lo visto, los robos en las instalaciones del periódico Camino. Ya no es una visita inesperada, sino una especie de suscripción involuntaria.

La semana pasada los amigos de lo ajeno no se conformaron con una bendición a distancia: entraron, cargaron con todos los equipos y salieron como si llevaran encargos. Ya lo habían hecho antes. Menos mal que esta vez la Policía hizo el milagro terrenal y recuperó lo robado, con sospechoso incluido. Porque una cosa es confiar en la providencia y otra dejarle todo el trabajo.

Dicen por ahí que el candado no estaba bien puesto. Claro, así tampoco ayuda. A Dios rogando, sí, pero con el cerrojo bien asegurado. Que la fe es firme, pero las puertas necesitan algo más que oración.

La comunidad religiosa que respalda el periódico haría bien en tomarse esto como una señal, no necesariamente divina, pero sí bastante clara: reforzar seguridad, revisar accesos, y quizás añadir algo más moderno que la buena voluntad.

Porque lo mucho, hasta Dios lo ve... pero no siempre baja a cerrar con llave. Y los ladrones, esos sí que no fallan a su cita.