Ya son solo historias
Ellas se llamaban es un memorial contra el olvido de la violencia machista
"Ellas se llamaban", ese recuento de feminicidios que desde hace años levanta Margarita Cordero, es un memorial y no una estadística más. Un recordatorio brutal de un mal que corroe a la sociedad dominicana y que no admite maquillaje oficial. Solo entre enero y marzo, 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas; en ese mismo período hubo además 10 intentos de feminicidio, y los casos que consignan ese dato dejan al menos 22 menores y adolescentes en la orfandad.
Detrás de cada número hay una vida arrancada, una familia rota, unos hijos condenados a crecer con una ausencia imposible de reparar. Es, demasiado a menudo, la historia de una mujer empujada a la nada por un amante despechado, por un hombre que no tolera la autonomía ajena, por alguien para quien la mujer sigue siendo posesión y no persona.
Vergonzosa y dolorosa, esta realidad debería obligarnos a medidas más audaces. Insistir en la educación es indispensable, pero no basta. También hacen falta prevención, protección y reacción temprana. Que no haya una sola amenaza sin atender. Que ninguna denuncia se archive como rutina. Que ninguna situación de vulnerabilidad se ignore hasta que sea tarde. El país no puede seguir contando muertas como si contara días.