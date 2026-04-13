Otra vez la basura
La ciudad no se limpia desde un despacho
Estos aguaceros, más que una eventualidad climática, han sido un mensaje incómodo. Han dejado al descubierto, sin matices ni excusas, el profundo desapego de muchos ciudadanos hacia las normas más elementales de convivencia urbana. No solo el agua desborda calles y avenidas; también la irresponsabilidad acumulada termina por inundarlo todo. La basura arrastrada por las corrientes no aparece por generación espontánea. Estaba allí, en esquinas, contenes y cañadas, colocada por manos que decidieron ignorar las consecuencias. Esas consecuencias hoy son visibles: drenajes colapsados, barrios anegados y una ciudad que, por momentos, parece incapaz de sostenerse a sí misma.
En ese contexto, la campaña impulsada por el cabildo de Santiago merece algo más que una mención: merece respaldo. Apostar por una narrativa creativa, cercana -como esa "fruta novela" que busca conectar con la gente- es reconocer que el problema no es solo de infraestructura, sino de cultura ciudadana.
Pero ninguna campaña, por ingeniosa que sea, sustituye la voluntad individual. Es solo un intento por educar a una población que ignora la realidad. La ciudad no se limpia desde un despacho; se ordena desde la conducta diaria de quienes la habitan. Ignorar ese llamado es, en el fondo, aceptar que estas escenas volverán a repetirse.
La próxima vez, quizá, con un costo aún mayor.