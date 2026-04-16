Dos estilos, dos oposiciones: Leonel y Danilo

A Leonel Fernández y Danilo Medina, antiguos compañeros de poder y hoy adversarios sin matices, los visitó la delegación del gobierno de Luis Abinader en busca de un acuerdo nacional ante la crisis económica que asoma desde el Golfo Pérsico. La escena era propicia para medir no solo posiciones, sino temperamentos.

Medina no decepcionó a quienes esperan de él el golpe seco. Dijo que no se le presentó plan alguno. Y con esa frase —escueta, pero cargada— descalificó el encuentro. Luego vinieron los suyos, amplificando el tono, como si el diálogo fuese una afrenta más que una oportunidad. No hubo matices, hubo rechazo.

Fernández eligió otra música. Sin conceder cheques en blanco, habló de estabilidad, de prudencia, de lo necesario. Apoyar lo que convenga, oponerse a lo que perjudique. Una oposición con condiciones, no con reflejos. Lo suyo fue un mensaje prudente, al estilo de un estadista.

Dos estilos, sí, pero también dos formas de entender el poder desde la orilla. Una que confronta para marcar distancia, otra que calibra para no quedar fuera.

En el fondo, sin embargo, late algo más que estrategia. Medina carga con agravios personales que tensan su discurso; Fernández, en cambio, parece apostar a la espera.

La oposición, al final, también es carácter.