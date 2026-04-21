La ética se extraña

Hay una máxima que dice que para ser un buen periodista hay que ser, ante todo, una buena persona. A esa verdad la acompaña la ética, esa que inquieta al reportero cuando está en juego la integridad y dignidad de un entrevistado.

Pero, en esta sociedad del like y el view, el llamado periodismo ciudadano ha rebasado el simple reporte de un amateur que "juega" a ser periodista. Hoy, aquel que quiere convertirse en uno al instante, se lanza a hilvanar preguntas para grabarlas con su celular, sin reparar en que este oficio está sostenido por principios.

Por eso la gente está escandalizada por la batería de preguntas que un creador de contenidos le hizo al moribundo conductor de un camión recolector de basura, que ansiaba ayuda tras ser herido por una turba de motoristas. Ahora, ese "entrevistador" suplica el perdón de la sociedad y justifica su acción en un video en el que habla de espaldas. El contraste es desalentador. El moribundo, expuesto, con la muerte en los ojos; el "entrevistador", oculto.

En las aulas se enseña el periodismo ético. Y aunque algunos profesionales se desvíen —porque dondequiera se cuecen habas—, los principios se mantienen.

Lo urgente es que quienes se asumen como periodistas no olviden que también están sujetos a una responsabilidad. Porque un día podrán estar del otro lado y no querrán que los graben, cuestionándolos con una pierna desangrándose.