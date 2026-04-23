Música, que hoy es viernes

A los cansados nos sirve para despejarnos aquello por lo que vive Andrea Bocelli: la música, ese maravilloso lenguaje universal —¿o deberíamos decir, mas bien, la melodía?—

Hace 14 años medio planeta bailaba la canción de PSY, ese coreano que saltó a la fama mundial con su pegajoso Gangnam Style. Pocos de este lado del mundo saben qué dicen sus letras en hangul; lo importante es que mueve el espíritu esquelético y contagia con su coreografía de caballo humano cuando, traducida al español, dice: Tu chico tiene estilo Gangnam, estilo Gangnam.

En redes sociales ha sorprendido que en Uganda un grupo de niños y adolescentes —que se ha hecho famoso bajo el nombre de Hyper Kids Africa— se haya grabado hace poco bailando música dominicana, ataviados con su habitual ropa desgastada por la pobreza y levantando con sus pies ese polvo rojizo que ni les importa.

Bailan mientras suena: El moñoñón. Qué grandulón tiene esa mujer ese moñoñón. El moñoñón. Qué grandulón tiene esa mujer. Te gusta a ti. Otra más. Esta dice: Tiene la vecina un conejo grande, y ella va a gozar cuando se lo agarre.

El doble sentido en ambas canciones es tremendo. Son menores que probablemente desconocen qué significan esas palabras en un idioma ajeno. Y a lo mejor tampoco saben mucho del universo paralelo de un planeta local, de cuya órbita les llegó un merengue promocional que bailan con la misma entrega.

Lo indudable es que la melodía trasciende fronteras.