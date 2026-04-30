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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    Comunicar con propósito

    Se trata de un llamado a equilibrar la crítica

    En un ecosistema mediático saturado de ruido, la iniciativa "RD nos Une" plantea una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿estamos comunicando para informar o para confrontar? El esfuerzo impulsado por Amigos que Suman no busca silenciar la crítica, sino equilibrarla. Y ahí radica su mayor valor.

    Hablar de una comunicación basada en valores -verdad, respeto y responsabilidad- exige coherencia. No basta con firmar un manifiesto; implica sostener esos principios en cada titular, en cada comentario, en cada contenido que llega a la audiencia.

    El hecho de que jóvenes comunicadores asuman este compromiso tiene un peso simbólico relevante. Indica que el debate comienza a desplazarse de la inmediatez hacia el propósito. En tiempos donde la viralidad premia el exceso más que la rigurosidad, iniciativas como esta buscan reordenar prioridades y rescatar el valor de la credibilidad.

    El reto, sin embargo, será la consistencia. Si "RD nos Une" logra trascender el entusiasmo inicial y convertirse en práctica cotidiana, podría aportar a una narrativa país más equilibrada. De lo contrario, quedará como una declaración bien intencionada.

    La comunicación no solo describe la realidad. También la moldea. Y en ese proceso, cada palabra cuenta.


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