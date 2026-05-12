Hay esperanza

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra dedica a Diario Libre su actual Semana del Libro. Los 25 años que cumple nuestro periódico son el motivo por el cual la academia nos distingue. Pero más allá de que seamos el ente homenajeado, hay unos protagonistas que merecen resaltarse: los estudiantes. Son un soplo de esperanza en medio del caos social.

La manera tan apasionada y enérgica en la que un grupo de alumnos desarrolló un performance mientras recitaba el poema "¿De qué se ríe?", de Mario Benedetti, fue digna de aplausos durante el acto de apertura de la Semana, en el campus de Santiago. Los jóvenes representaron la impotencia, el rechazo y la frustración frente a problemas sociales y políticos que golpean a la sociedad.

La cherry del pastel de esta Semana del Libro es un monumento tipo mural elaborado por 17 estudiantes, guiados por la arquitecta Lourdes Portela. Con recortes de papel cuidadosamente seleccionados de ejemplares de Diario Libre, recrearon lo que simboliza una primera portada de estos 25 años.

La universidad sigue siendo ese remanso de esperanza en el porvenir. El lugar donde los jóvenes todavía sueñan y la patria encuentra posibilidades de futuro. Ojalá que muchos más puedan acceder a la educación superior para sacar de las calles la ignorancia y el "ninismo" en el que hoy permanecen atrapados demasiados cuerpos con capacidad de producir, crear y transformar.