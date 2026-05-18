La deuda pendiente de la electricidad rural

La historia de una comunidad de la cordillera Central que realiza colectas para obtener electricidad refleja dos realidades dominicanas: las brechas que aún persisten en zonas apartadas y la capacidad de organización de comunidades que se niegan a quedarse rezagadas.

Aunque República Dominicana ha avanzado de manera importante en la expansión del sistema eléctrico, con nuevas líneas de transmisión, proyectos energéticos y mayor impulso a las energías renovables, todavía existen áreas rurales donde la geografía montañosa dificulta llevar el servicio de forma rápida y sostenible.

En ese contexto cobra relevancia el Plan Nacional de Electrificación Rural, orientado a reducir desigualdades históricas y conectar comunidades tradicionalmente excluidas. Sin embargo, casos como este evidencian que aún hay poblaciones esperando respuestas más ágiles y soluciones definitivas.

La electricidad no es solo un servicio: representa educación, desarrollo económico, comunicación y bienestar. Por eso se entiende la urgencia de quienes buscan alternativas ante procesos que perciben demasiado lentos. Más allá de la crítica, también emerge un mensaje esperanzador: estas familias eligieron la participación comunitaria y el esfuerzo colectivo para mejorar sus condiciones de vida y reclamar acceso digno a servicios esenciales.