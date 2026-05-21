El eterno rescate del Teatro Agua y Luz

Todo indica que el Teatro Agua y Luz podría volver a brillar. O al menos esa es la nueva promesa oficial alrededor de una obra que, durante décadas, ha oscilado entre el esplendor y el abandono. Si finalmente se concreta su rescate, Santo Domingo recuperaría uno de los escenarios más simbólicos de su historia urbana y cultural.

El Teatro Agua y Luz parece condenado a repetir su propia historia. Nació como una postal del poder absoluto, una obra levantada para deslumbrar a un país entero y proyectar la idea de modernidad que Rafael Leónidas Trujillo quería eternizar. Hoy, entre concreto descascarado, humedad y maleza, sobrevive como una mezcla extraña de orgullo arquitectónico, nostalgia y fracaso institucional.

Su historia tiene todos los elementos de una película: luces, música, artistas internacionales, glamour, abandono, litigios y promesas de rescate que nunca terminan de concretarse. Cada gobierno anuncia una nueva recuperación y cada intento acaba atrapado entre disputas legales, proyectos inconclusos o simples cambios de prioridades. El final siempre parece reescribirse.

Quizás por eso el Teatro Agua y Luz conserva una fuerza simbólica difícil de ignorar. No solo refleja el esplendor artificial de una dictadura obsesionada con impresionar, sino también la incapacidad democrática de preservar aquello que alguna vez se convirtió en patrimonio colectivo.