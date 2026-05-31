El éxito del Malecón Este

El recién inaugurado Malecón Este, en la parte oriental de Santo Domingo, se ha convertido rápidamente en un pulmón social. Cada día reúne a miles de personas para descansar, compartir y reencontrarse con la ciudad. Sobre todo al caer la tarde, cuando el calor cede y la brisa del mar convida al aire libre.

Llama la atención la diversidad. Familias completas se distribuyen el territorio con naturalidad: algunos descansan en sillas portátiles, los niños disfrutan de las áreas infantiles y otros caminan, se ejercitan o simplemente conversan frente al mar. Cada quien encuentra una forma distinta de apropiarse del lugar, y precisamente ahí radica su valor.

El Malecón Este demuestra que los espacios públicos bien concebidos tienen un impacto inmediato en la convivencia urbana. En medio del caos vehicular, el ruido y el estrés cotidiano, estos lugares funcionan como refugios colectivos donde la gente puede respirar, compartir y sentirse parte de una comunidad.

La ciudad necesita más proyectos así: pedazos urbanos recuperados para la gente, arrancados al abandono y al desorden. Espacios donde los dominicanos puedan encontrarse, fortalecer los vínculos familiares y convivir con la naturaleza sin barreras ni exclusiones.

El verdadero desarrollo urbano también se mide por la calidad de los lugares donde la ciudadanía puede vivir en paz.