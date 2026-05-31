El éxito del Malecón Este
Los espacios públicos bien concebidos transforman la convivencia urbana
El recién inaugurado Malecón Este, en la parte oriental de Santo Domingo, se ha convertido rápidamente en un pulmón social. Cada día reúne a miles de personas para descansar, compartir y reencontrarse con la ciudad. Sobre todo al caer la tarde, cuando el calor cede y la brisa del mar convida al aire libre.
Llama la atención la diversidad. Familias completas se distribuyen el territorio con naturalidad: algunos descansan en sillas portátiles, los niños disfrutan de las áreas infantiles y otros caminan, se ejercitan o simplemente conversan frente al mar. Cada quien encuentra una forma distinta de apropiarse del lugar, y precisamente ahí radica su valor.
El Malecón Este demuestra que los espacios públicos bien concebidos tienen un impacto inmediato en la convivencia urbana. En medio del caos vehicular, el ruido y el estrés cotidiano, estos lugares funcionan como refugios colectivos donde la gente puede respirar, compartir y sentirse parte de una comunidad.
La ciudad necesita más proyectos así: pedazos urbanos recuperados para la gente, arrancados al abandono y al desorden. Espacios donde los dominicanos puedan encontrarse, fortalecer los vínculos familiares y convivir con la naturaleza sin barreras ni exclusiones.
El verdadero desarrollo urbano también se mide por la calidad de los lugares donde la ciudadanía puede vivir en paz.