Las cabezas del Ministerio Público no ocultan su descontento después que se les cayera otro palito en el conteo de expedientes que no han llegado a buen puerto, al menos si se toman como referencia las decisiones judiciales.

Tres días después del no ha lugar a favor de Gonzalo, Peralta y compartes, la procuradora general, Yeni Berenice, se expresó de manera institucional mediante una nota de prensa con evidente tono de reproche. Se fue con todo contra el fallo: "Es evidente que la decisión contiene falencias procesales elementales que, incluso, un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad". Bajó duro.

Su compañero de batallas judiciales, Wilson Camacho, también reaccionó al fallo contenido en un documento de 3,408 páginas. "Siempre ha sido difícil mover las fronteras de la impunidad. Es una carrera de resistencia y no de velocidad. ¡Seguimos firmes!", fue lo que escribió en su cuenta de X.

La tienen pesada. Ya suman 19 los palitos que se les han caído y salido librados de sus acusaciones entre los exfuncionarios y allegados del expresidente Danilo Medina.

¿Lograrán revertir el más reciente revés en la apelación? Que lo prueben.