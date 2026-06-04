La ley también viaja en la parte trasera

La tragedia que cobró la vida de un joven agente de Migración de apenas 20 años dejó al descubierto una realidad incómoda: en República Dominicana hay leyes que se exigen con rigor a los ciudadanos, pero que, con demasiada, frecuencia son ignoradas por las propias instituciones encargadas de hacerlas cumplir.

El accidente ocurrido en la avenida Jiménez Moya no solo estuvo marcado por la imprudencia de un conductor que presuntamente cruzó un semáforo en rojo. También evidenció una práctica que se ha vuelto cotidiana: el traslado de agentes y militares en la parte trasera de camionetas, una modalidad expresamente prohibida por la Ley 63-17.

La norma no establece excepciones para organismos de seguridad. Sin embargo, basta recorrer cualquier ciudad para observar patrullas y operativos en los que decenas de servidores públicos viajan expuestos, sin cinturones ni protección alguna.

Las leyes pierden autoridad cuando quienes deben defenderlas son los primeros en vulnerarlas. La seguridad vial no puede ser un discurso para unos y una excepción para otros. Cada accidente es una lección, pero solo produce cambios cuando existe voluntad para corregir prácticas arraigadas.

La muerte de este joven agente debería servir para algo más que sumar una estadística. Debería obligar al Estado a predicar con el ejemplo. Porque la ley también debe viajar en el asiento de adelante.