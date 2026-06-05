Celebrando el mango

Vendrá de la India, pero el mango es dominicano. Celebrar el mango es celebrar uno de los sabores más reconocibles del país. Dulce, aromático, jugoso y con texturas y niveles de acidez que distinguen cada variedad, una más sabrosa que la otra, el mango producido en República Dominicana no solo conquista las mesas locales, también se abre espacio en mercados internacionales como una fruta de calidad y con sello propio.

Que el país proyecte exportar cerca de 10 millones de cajas en 2026 confirma el crecimiento de un rubro que combina sabor, trabajo agrícola y visión exportadora. Baní, declarada capital del mango, representa ese orgullo productivo: una tierra donde esta fruta se ha convertido en identidad, economía y carta de presentación ante el mundo.

Expo Mango vuelve a poner en primer plano el valor de una fruta que los dominicanos conocen bien: rica al natural, en jugos, dulces, postres. El mango dominicano tiene sabor de patio, de campo, de temporada esperada y de tradición familiar.

Los datos muestran la fuerza del sector: más de 150,000 tareas sembradas, más de 2,100 productores y exportaciones que superaron los 34 millones de kilogramos en 2025.