La ley completa

Las redadas contra motociclistas que violan la ley parecen haber encontrado un raro consenso social. La gente las celebra porque está cansada de convivir con conductores que circulan sin casco, cruzan semáforos en rojo, invaden aceras, transitan en vía contraria y convierten calles y avenidas en una permanente prueba de paciencia y supervivencia.

Se trata de hacer cumplir normas que existen para proteger vidas. La autoridad tiene la obligación de actuar con la misma firmeza con que muchos infractores desafían diariamente el orden público.

Pero la ley no puede aplicarse a medias. Si una motocicleta es retenida porque el conductor violó una norma, la lógica jurídica indica que no debería ser entregada a la primera persona que aparezca a reclamarla sin demostrar que está legalmente habilitada para conducirla. De lo contrario, el operativo termina donde comenzó: en una nueva violación de la ley.

La licencia no es un simple papel. Es la certificación de que una persona posee los conocimientos y aptitudes mínimas para conducir un vehículo en la vía pública. Ignorar ese requisito equivale a vaciar de contenido todo el esfuerzo de fiscalización.

La ciudadanía reclama autoridad, pero también coherencia. La ley produce respeto cuando se aplica completa, no cuando se detiene a mitad de camino.