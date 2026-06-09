Los precios van despertando

Era de esperarse. El discurso de que los precios de la canasta básica se mantendrán estables en el país sonaba utópico cuando la economía global navega en aguas agitadas y en los sobresaltos del vaivén petrolero.

Hace tres meses, el presidente Luis Abinader garantizó la estabilidad en los precios de la canasta básica ante la prolongación del conflicto en Medio Oriente. Con el paso de las semanas, el mensaje se mantuvo. Sin embargo, el pasado lunes los comerciantes ya dieron asomo de que ese discurso peligra.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, recordó que el sector ha venido absorbiendo los incrementos en el precio de los combustibles sin transferirlos al consumidor. Pero también alertó de que existe un límite.

La señal vino justo cuando en el Palacio Nacional el presidente encabezaba una reunión con representantes de sectores productivos para dar seguimiento a la llamada mesa de precios. Pero García no ha anunciado un problema hipotético. Quienes van al supermercado habrán notado que hay productos más caros.

Queda del Gobierno decidir por dónde agarrará este sartén caliente para atender tanta presión sobre los precios, mientras se lidia con mayores costos internacionales y un presupuesto deficitario.